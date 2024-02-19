Президент Эстонии сделал громкое заявление по поводу войны в Украине

Президент Эстонии Алар Карис сделал громкое заявление по поводу войны в Украине. Его слова цитирует издание Politico.

Так, среди прочего, политик считает: «Это решающий момент для нашего поколения».

Он отметил: «Если мы не проявим решимости, нас будут считать слабыми. И, как показала история, слабость не ведет к миру».

Кроме этого было сказано о том, что любой европейской стране было бы трудно противостоять России в одиночку.

Эстонский лидер заявил: «Россия кажется гигантской – ядерная держава с населением около 145 миллионов человек. Однако это не должно нас парализовать».

Также Алар Карис призвал укрепить оборону НАТО и архитектуру безопасности ЕС.

Ранее Маск неоднозначно высказался о Путине.