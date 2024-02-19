Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 403 720 солдат

Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ поведал о потерях россиян на понедельник, 19 февраля.
Сообщается, что погибли уже 403 720 солдат.
Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 6 498 танков, 12 232 боевые бронированные машины, 9 733 артиллерийские системы, 986 РСЗО, 674 средства ПВО, 336 самолетов, 325 вертолетов, 7 460 БПЛА оперативно-тактического уровня, 1 898 крылатых ракет, 25 кораблей/катеров, одна подлодка, 12 767 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 1 545 единиц специальной техники.
Ранее Зеленский утвердил продление военного положения и всеобщей мобилизации в Украине.