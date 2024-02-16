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Новости > Зеленский и Шольц подписали договор о сотрудничестве в сфере безопасности

Зеленский и Шольц подписали договор о сотрудничестве в сфере безопасности

Агата Кловская
16.02.24 15:15
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Зеленский и Шольц подписали договор о сотрудничестве в сфере безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Олаф Шольц подписали договор о сотрудничестве в сфере безопасности. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление пресс-секретаря украинского президента Сергея Никифорова.

По словам Никифорова, состоялась церемония подписания главой государства Владимиром Зеленским и федеральным канцлером ФРГ Олафом Шольцом «Соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Федеративной Республикой Германия».

Как ранее писало AFP, соглашение будет охватывать «долгосрочные обязательства по безопасности и поддержке Украины».

Ожидается, что Зеленский также подпишет соглашение о безопасности и с французским коллегой Эмманюэлем Макроном. Договор планируют подписать в Елисейском дворце.

«Данное соглашение отвечает обязательствам, взятым в формате G7 на полях саммита НАТО в Вильнюсе в июле 2023 года», — заявили ранее в офисе Макрона.

Напомним, Зеленский прибыл в Берлин.

Тэги: Владимир Зеленский, Олаф Шольц, соглашение о безопасности

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