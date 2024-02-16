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Новости > Мы должны приучить Россию уважать других и искать путь к миру, — Зеленский

Мы должны приучить Россию уважать других и искать путь к миру, — Зеленский

Агата Кловская
16.02.24 14:15
117
Мы должны приучить Россию уважать других и искать путь к миру, — Зеленский

Россию нужно приучить уважать других, а также вынудить Москву искать путь к миру. Об этом заявил президент Владимир Зеленский на открытии международной украино-шведской выставки.

Глава государства отметил, что большинство народов в мире определились и избрали мир, а «некоторым просто не повезло с соседями». Он подчеркнул, что Украина никогда не хотела войны, которая неуместна в 21 веке, напоминая 19 и даже 18 века.

«Неспровоцированная и преступная российская агрессия — это отражение злой части человеческой души, которая борется за господство, презирает жизнь и ничего не научилась по истории, хотя любит об истории вспоминать», — подчеркнул Зеленский.

Президент отметил, что Россию нужно учить уважать других, а не игнорировать мир.

«Мы должны приучить Россию уважать других. Мы должны заставить ее искать путь к миру. И это возможно. Помним: в историю входят не те, кому было легко и кто смирился, а те, кому было сложно, но они выстояли», — сказал он.

Напомним, Зеленский предложил всем вместе «закончить Путина».

Тэги: Россия, мир, Владимир Зеленский

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