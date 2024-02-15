Трамп заявил, что Байден отдаст Украину Путину

Экс-президент США Дональд Трамп посмеялся над российским лидером Владимиром Путиным. Произошло это на митинге со сторонниками в Чарльстоне (Южная Каролина).

Он прокомментировал заявление президента России о том, что Джо Байден в Белом доме предпочтительнее для Кремля.

Дональд Трамп сказал: «Это комплимент. Многие люди скажут, что это очень плохо. Вовсе нет, это хорошо».

Бывший лидер страны похвастался: «Мне удалось остановить «Северный поток – 2».

По его словам, Джо Байден предпочтительней для Москвы, так как «отдаст все, включая Украину, в качестве подарка».

Политик резюмировал: «Единственный президент из последних пяти, который ничего не давал России, известен как президент Дональд Трамп».

Ранее Путин загадочно высказался о Байдене и Трампе.