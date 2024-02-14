В ЮНЕСКО подсчитали, сколько понадобится Украине средств, чтобы восстановить культуру и туризм

Украине потребуется 9 млрд долларов в течение 10 лет, чтобы восстановить свою культуру и туристический сектор. Двухлетняя война с Россией уже стоила Киеву более 19,6 млрд долларов в виде доходов от туризма. Об этом заявила директор отдела культуры и чрезвычайных ситуаций ЮНЕСКО Криста Пиккат, сообщает Reuters.

«Ущерб продолжает расти, и потребности в восстановлении сектора продолжают увеличиваться», — заявила он.

Пиккат добавила, что потерянные доходы только столицы составили 10 млрд долларов.

В своей оценке, проведенной в преддверии двухлетней годовщины войны, ЮНЕСКО оценила ущерб, нанесенный культурным ценностям, примерно в 3,5 миллиарда долларов, что на 40 % больше, чем в 2023 году.

В докладе говорится, что был проведен анализ ущерба, нанесенного 340 зданиям, включая музеи, памятники, библиотеки и религиозные объекты.

«Международная солидарность будет иметь важнейшее значение для удовлетворения этих потребностей. Реализация мер по предотвращению рисков и поддержка творческих индустрий также являются важными рычагами для снижения предполагаемых долгосрочных последствий войны», — говорится в докладе ЮНЕСКО.

Напомним, в ЮНЕСКО подсчитали, сколько культурных объектов Россия уничтожила и повредила в Украине.