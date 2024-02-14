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Новости > Обнаружена еще одна опасность коронавируса для женщин

Обнаружена еще одна опасность коронавируса для женщин

Агата Кловская
14.02.24 15:18
203
Обнаружена еще одна опасность коронавируса для женщин

Ученые из Вермонтского университета в США поведали о новой опасности коронавируса. Появились данные их отчета.

В нем говорится о том, что эта зараза способна на длительное время снижать качество сексуальной жизни женщин.

Эксперты собрали данные о сексуальном здоровье и уровне либидо более чем 1,3 тысяч женщин. Среди них некоторые никогда не болели коронавирусом, другие были инфицированы, а часть страдала от затяжного течения болезни или была заражена инфекцией как минимум за три месяца до начала исследования.

Исследователи измерили уровни депрессии, тревоги и стресса у участниц с помощью специальных опросников.

Информируется, что женщины, которые страдали затяжным коронавирусом, чаще сообщали о снижении либидо и появлении боли и дискомфорта во время полового акта по сравнению с другими группами.

Выяснилось, что у женщин затяжным коронавирусом уровень сексуального желания снизился на 12%, а возбуждения – на 5%.

В то же время, у участниц, которые никогда не болели этой заразой, не возникало неудовлетворенности сексом.

Сообщается, что затяжной коронавирус может не только вызвать усталость, апатию и головокружение, но и ослабить приток крови к гениталиям, что приводит к снижению либидо.

Резюмируется, что постковидный синдром также может быть связан с повышением чувствительности к боли.

Ранее ученые рассказали, как ставки на спорт влияют на психику.

Тэги: ученые, здоровье, мир, женщины, коронавирус

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