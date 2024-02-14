Столтенберг сделал ряд громких заявлений. Вспомнил и Украину

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступил с рядом громких заявлений. Произошло это на пресс-конференции в Брюсселе перед заседанием глав министерств обороны стран-членов Альясна.

Было сказано: «Я приветствую недавнее решение ЕС создание фонда на 50 миллиардов евро для помощи Украине. Надеюсь, что скоро последует и решение США».

При этом он отметил: «Мы не видим каких-либо непосредственных военных угроз кому-либо из стран-союзников со стороны России. Однак существует постоянная опасность гибридных атак, в том числе кибератак, других действий гибридного характера против союзников».

Информируется о том, что для противодействия таким угрозам НАТО проводит учения, стимулирует обмен информацией между странами, работает с гражданским сектором.

Чиновник заявил: «Несомненно, мы продолжаем следить за ситуацией на границах стран НАТО с Россией, чтобы иметь возможность реагировать на любые вызовы со стороны России».

При этом Йенс Столтенберг полагает, что заявления бывшего президента США Дональда Трампа о НАТО подрывают безопасность всех членов альянса: «Задача НАТО заключается в том, чтобы сохранять мир. Альянс это успешно обеспечивал десятилетия, доказывая надежность политики сдерживания. Любые утверждения о том, что мы не будем защищать друг друга, подрывают безопасность всех нас».

В то же время, генсек блока полагает, что существующая система ядерного сдерживания в Европе работает хорошо: «У нас есть ядерное сдерживание по линии НАТО, это работает десятилетия. Это ядерное сдерживание работает. Мы должны поддерживать его надежность. В рамках существующей программы ядерного сдерживания проходят учения, США предоставляют ядерное оружие, другие страны Альянса – транспорт, инфраструктуру, другую поддержку».

Ранее Байден отреагировал на скандальное заявление Трампа о России и НАТО.