Как оказалось, противозачаточные средства могут довести… до суицида

Ученые из Нидерландского института нейронаук бьют тревогу. Появились данные их отчета.

Эксперты говорят, что использование некоторых пероральных контрацептивов, может привести к повышенному риску суицидального поведения у женщин с депрессией и суицидальными мыслями.

Так, был выявлен механизм, лежащий в основе этой связи.

Сказано, что гормон прогестерон представляет собой важный компонент многих противозачаточных таблеток, который играет важную роль в женской репродуктивной системе, однако, при этом, способен действовать как гормон стресса.

По причине данной связи исследователи захотели изучить, как он может влиять на мозг.

В ходе работы они проанализировали образцы мозга людей с депрессией, умерших в результате самоубийства: у них было больше клеток, вырабатывающих опиатоподобное вещество, которые повышают риск суицида.

Выяснилось, что прогестерон способен стимулировать синтез этих веществ в мозге.

Подчеркивается, что при назначении пероральных контрацептивов медики должны оценивать наличие депрессии и суицидального риска и предложить альтернативный вариант гормональной терапии при необходимости.

Ранее ученые заявили, что головокружение может быть смертельным.