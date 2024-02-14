Стало известно, риск каких заболеваний снижает кофе

Стало известно о небывалой пользе кофе. О нем говорится в исследовании, которое провел профессор диетологии и эпидемиологии Гарвардской школы общественного здравоохранения в США Фрэнк Ху.

Так, по его словам, этот напиток способен уменьшить риск развития ряда заболеваний.

Сообщается, что употребление умеренного количества (до пяти чашек в день) кофе связано со снижением риска развития сердечных заболеваний, рака печени, рака эндометрия (онкологическое заболевание, развивающееся в эпителиальном слое тела матки), болезни Паркинсона и депрессии.

Информируется, что данные результаты были получены в ходе исследования, при анализе сведений о более чем 208 тысяч человек в возрасте от 25 до 75 лет.

Эксперты собрали информацию о состоянии здоровья и пищевых привычках испытуемых, а затем приступили к фазе наблюдения за ними.

Как оказалось, люди, которые регулярно пили кофе, реже страдали психическими расстройствами и сердечнососудистыми и онкологическими заболеваниями.

Немаловажно и то, что кофе без кофеина оказывает аналогичный положительный эффект.

Впрочем, подчеркивается, что пока еще не до конца понятно, почему кофе является столь полезным напитком.

Американец, оценивая полученные результаты исследования, сказал, что кофе это очень сложный напиток, в котором содержится немало биологически активных соединений, возможно, сотни или даже тысячи, в результате чего трудно выявить специфическое действие отдельных из них.

Ранее ученые рассказали, сколько чашек кофе в день нужно пить для улучшения работы мозга.