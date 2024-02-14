В Раде предлагают доплачивать военным за уничтоженную или захваченную вражескую технику

На сайте Верховной рады зарегистрирован новый законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о мотивации военной службы». В нем предлагается увеличить ряд доплат и льгот для военных. Об этом сообщает сайт Верховной рады и Facebook секретаря Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Романа Костенко.

В документе предлагается установить выплаты за уничтожение или захват вражеской техники.

В частности, за уничтоженный танк, САУ или РСЗО предлагается выплачивать 370 тысяч гривен. За БМД, БТР, БМП, командно-штабную машину, артиллерийскую систему выплаты будут меньше — 100 тысяч гривен. Остальные бронеавтомобили или грузовые автомобили нардепы оценили в 30 тысяч гривен.

За ЗРК и радиолокационные системы средств ПВО вознаграждение предлагает установить также 370 тысяч гривен. Несколько меньшую выплату предлагают за уничтожение средства контрбатарейной борьбы — до 150 тысяч гривен. Столько же военный сможет получить за уничтоженный РЭБ.

За уничтожение беспилотников разведывательного и ударного типа предлагается выплачивать 100 тысяч гривен. Такое же вознаграждение предлагается за уничтожение баллистической ракеты.

Наибольшее вознаграждение можно будет получить, если военный уничтожит вражеский самолет — 500 тысяч гривен, за военный вертолет — 300 тысяч гривен, комплекс дальнего визуального наблюдения — 30 тысяч гривен, военный корабль — 300-500 тысяч гривен, средства РЭР — 30-100 тысяч гривен .

Новый законопроект предлагает выплачивать вознаграждения не только военным, но и полицейским спецназначения.

Выплату предлагают распределять между участвовавшими в выявлении, уничтожении или захвате определенного вида техники. Однако для командиров военных предусмотрено дополнительное вознаграждение в процентах от суммы: непосредственный командир — 5%, командир уровня взвода/роты/группы — 3%, командир уровня батальона — 2%, командир уровня бригады (полка) — 1%.

Напомним, Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 398 140 солдат.