Украинских пленных не было на борту Ил-76, — Данилов

На борту упавшего под Белгородом российского самолета Ил-76 не было украинских пленных. Но у Украины нет достаточной информации о том, живы ли сейчас пленные, которых должны были обменять в тот день. Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью «Бабелю».

«Были ли там наши пленные, я вам точно могу сказать — нет. Говорю это на основе того опыта, который у нас был после Тегерана, и на основе того, что происходило дальше. Если бы это действительно произошло, то количество биологического материала, то, что называется, скажем так, погибшие, было бы в значительном количестве», — сказал он.

Данилов считает, что если бы на борту Ил-76 были украинские военнопленные, то россияне воспользовались этой информацией.

«Такого там не было, у них была заготовлена вся эта история. И поэтому давайте дождемся, надо просто подождать. Если бы это происходило, то, поверьте, Лавров бы в ООН так орал, и они бы все это показывали. Им нечего показать, потому что, если бы это произошло на самом деле, то была бы совсем другая картинка», — добавил секретарь СНБО.

Напомним, по информации The New York Times, российский Ил-76, который 24 января упал в Белгородской области, сбили из зенитного ракетного комплекса Patriot.