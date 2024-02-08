Россияне проводят милитаризацию детей в оккупации, разворачивают новые лагеря, — ЦНС

Российские террористы продолжают «промывать мозги» украинским детям на временно оккупированных территориях. Разворачивают новые милитаристские лагеря. Об этом сообщает прессслужба «Центра национального сопротивления».

Как пишет ЦНС, гауляйтеры анонсировали создание на временно оккупированных территориях Запорожской области клуба «Воин» на базе детского оздоровительного лагеря «Искра».

В клубе детей будут учить огневой и инженерной подготовке, а также готовить к службе в армии России. Все будет происходить под наблюдением инструкторов-оккупантов из страны-террориста. В частности, детям планируют проводить лекции с промыванием мозгов о войне, а также «русской истории».

«Центр национального сопротивления» отмечает «волонтеры» и «инструкторы» закончат свою карьеру раньше, чем думают. Россия не способна и не заинтересована защищать своих приспешников, ведь стоимость жизни в России равна нулю", — пишет ЦНС.

Напомним, в Крыму оккупанты милитаризуют детей.