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Новости > В мире рекордно подорожали какао-бобы

В мире рекордно подорожали какао-бобы

Александр Панько
08.02.24 16:42
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В мире рекордно подорожали какао-бобы

В мире какао-бобы рекордно выросли в цене. Об этом свидетельствуют биржевые торги.

Так, менее чем за неделю этот продукт подскочил в цене на пятьсот долларов и сегодня торговался по 5 578 долларов за тонну.

Добавим, что ранее, 2 февраля, биржевая стоимость тонны какао-бобов впервые с 1977-го года взяла отметку в пять тысяч долларов.

В минувшем январе международная организация по какао говорила, что дефицит какао-бобов в мире, продолжающийся уже два года, сохранится и в нынешнем году.

Эксперты сообщают, что сложности с судоходством в Красном море поддержат сложившийся тренд на удорожание этого сырья.

В 2023-м году средние цены на какао-бобы выросли на 38%, достигнув своего максимума в конце декабря на уровне 4,3 тысячи долларов за тонну.

Ранее легендарный пивной гигант Carlsberg столкнулся с колоссальными убытками.

Тэги: мир, экономика, цены, какао

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