Украина наращивает добычу газа: запустили еще две скважины

Украина продолжает наращивать добычу газа. На этой неделе «Укргаздобыча» запустила две новые высокодебитные скважины.

Как поведали в НАК «Нафтогаз Украины», они дают 550 тысяч кубометров голубого топлива в сутки.

Подчеркивается, что обе скважины были пробурены на новых перспективных месторождениях.

Сказано, что наращивание добычи газа возможно благодаря технологиям, которые «Укргаздобыча» внедрила в свою деятельность.

Сообщается, что в прошлом году запустили 86 новых скважин. Из них 24 - с начальным дебитом более 100 тысяч кубометров.

Ранее в Украине заработали две новые газовые скважины.