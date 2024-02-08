В выборах президента России будут участвовать лишь четыре кандидата

В России завершилась регистрация кандидатов на должность президента страны. Об этом поведала председатель ЦИК Элла Памфилова.

Она сказала: «Мы закончили рассматривать вопрос о регистрации кандидатов. По итогам сегодняшнего заседания у нас полная ясность, что в избирательном бюллетене будет четыре кандидата».

Так, информируется, что нынешний глава государства Владимир Путин принимает участие в выборах как самовыдвиженец.

У него будет три конкурента: Владислав Даванков («Новые люди»), Николай Харитонов (КПРФ) и Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Добавим, что выборы будут включать традиционный формат и электронное голосование.

Они пройдут 15-17 марта.

Инаугурация состоится 7 мая.

Ранее были опубликована декларация о доходах Путина.