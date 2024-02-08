В Испании дети убили свою приемную мать

Жуткое преступление произошло в Испании. О нем сообщает Cadena SER.

Говорится о том, что в городе Кастро-Урдиалес (автономное сообщество Кантабрия на севере страны) дети в возрасте 13 и 15 лет убили собственную 48-летнюю приемную мать.

Их уже задержала гражданская гвардия Испании.

Труп женщины с признаками насильственной смерти и с кляпом во рту нашли в автомобиле в гараже жилого комплекса, в котором она проживала.

Самих подростков поймали в городском парке.

Следствие говорит, что старший мальчик несет основную ответственность за инцидент. При этом какие-либо меры в отношении младшего брата не являются возможными, так как ему еще не исполнилось 14 лет.

Уточняется, что оба подростка были усыновлены.

Ранее в Испании накрыли преступную сеть, которая торговала трупами.