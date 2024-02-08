В Сенат США планируют внести обновленное предложение о помощи Украине, — СМИ

В США лидер демократов в Сенате Чак Шумер намерен вынести на рассмотрение сенаторов пакет, в который входит финансирование помощи Украине более чем на 60 млрд евро, без вопроса защиты границы. Об этом сообщает The Hill.

Отмечается, что Шумер все еще планирует выносить на голосование пакет, в котором помощь Украине и Израилю объединена с защитой американской границы. Таким образом, он стремится предоставить демократам шанс проголосовать за него и заявить в ходе предвыборной кампании, что они пытались решить проблему кризиса на границе.

Как пишет издание, вероятнее всего эту инициативу в Сенате не поддержат, поскольку республиканцы заблокируют ее. После этого Шумер планирует начать «план Б».

Он намерен изъять пункт о безопасности границ из пакета и вынести такую инициативу на голосование.

Ожидается, что законопроект в таком виде будет принят.

Напомним, сенат США не согласовал законопроект о помощи Украине и защите границ.