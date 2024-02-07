Польские фермеры снова готовятся заблокировать один из КПП на границе с Украиной

Польские фермеры готовятся снова заблокировать один из пунктов пропуска на границе с Украиной. Речь идет о КПП «Дорогуск — Ягодын». Об этом сообщает Государственная таможенная служба Украины в Telegram.

Как отмечается, польская сторона сообщила, что местные фермеры планируют начать забастовку в отдельных пунктах пропуска на польско-украинской границе утром 9 февраля.

Польские таможенники проинформировали о том, что блокировка пункта пропуска «Дорогуск — Ягодын» начнется в 11:00 9 февраля с использования сельскохозяйственной техники. Акция протеста, как анонсировано, продлится до 9 марта.

Участники акции отмечают, что будут пропускать все автобусы, а также по одному грузовику в обоих направлениях в течение часа. Поляки также обещают не препятствовать пропуску гуманитарной помощи и цистерн с топливом на въезд в Украину.

«По другим пунктам пропуска на границе с Польшей информация выясняется, для этого запланированы встречи с представителями польской таможенной администрации», — говорится в сообщении.

Напомним, Польша нашла способ разблокировать границу с Украиной.