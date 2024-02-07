Президент Польши сделал неожиданное заявление по поводу Трампа и войны в Украине

Во время визита в Руанду президент Польши Анджей Дуда сделал неожиданное заявление. Оно касалось войны в Украине.

Так, политик сказал, что верит в обещание бывшего американского лидера Дональда Трампа в случае возвращения в Белый дом остановить войну в нашей стране за 24 часа.

Он отметил: «Я могу сказать исходя из моего личного опыта как президента Польши, который работал когда-то с президентом Дональдом Трампом, когда он реализовывал свой первый президентский срок».

Польский лидер добавил: «То, что он обещал мне, то было выполнено. Так что, если я получал от Дональда Трампа какое-либо обещание, если он мне что-то обещал, то это было выполнено».

Было сказано: «Поэтому я могу сказать, что он держит данное слово и если что-то говорит, то относится к этому серьезно».

Ранее мы писали, что Трамп считает, что Третья мировая война может начаться уже в этом году.