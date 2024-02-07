Легендарный пивной гигант Carlsberg столкнулся с колоссальными убытками

У легендарного производителя пива Carlsberg возникли огромные проблемы. Об этом говорится в финансовой отчетности компании.

В нем указывается, что в 2023-м году чистый убыток приходящийся на акционеров вырос сразу в 38 раз.

В прошлом году он составил 40,788 миллиарда датских крон (почти 5,9 миллиарда долларов) после убытка в 1,063 миллиарда крон годом ранее.

Уточняется, что убыток на акцию за год составил 299,7 кроны (43,19 доллара) после убытка в 7,6 кроны год назад.

Сообщается, что выручка выросла на 4,7% до 73,585 миллиарда крон (10,6 миллиарда долларов).

Органический рост выручки составил 9,2%.

Информируется, что в четвертом квартале 2023-го года выручка увеличилась на 6,3% в годовом выражении и составила 15,503 миллиарда крон (2,2 миллиарда долларов).

Справка :

Carlsberg A/S, основанная в 1847 году в Дании, сейчас занимает одну из лидирующих позиций на мировом рынке пива. В ее портфеле порядка 140 брендов, в том числе Carlsberg, Tuborg, Kronenburg и другие. Штат компании составляет около 30 тысяч человек.

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