Салливан летит в Брюссель говорить об Украине

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан посетит Брюссель (Бельгия), где встретится с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и примет участие в заседании Североатлантического совета с участием своих коллег из стран-членов Альянса. Об этом говорится в сообщении сайта Белого дома.

Указывается, что во время встреч в Брюсселе Салливан обсудит ряд ключевых вопросов накануне юбилейного 75-го саммита НАТО в Вашингтоне, в том числе дальнейшую поддержку Украины в противостоянии с врагом.

«Планируется обсуждение дальнейшей поддержки Украины со стороны США, ответ Вашингтона на российскую агрессию и инвестиции, которые страны-члены НАТО делают в укреплении обороноспособности и сдерживания, в частности, путем инвестирования в оборонно-промышленные базы Соединенных Штатов», — говорится в сообщении Белого дома.

Напомним, Байден призвал Конгресс немедленно одобрить помощь Украине.