Ученые рассказали, что происходит в мозгу влюбленного человека

Исследователи из университетов Канберры и Южной Австралии узнали, что происходит в мозгу влюбленного человека. Появились данные их отчета.

В нем сказано, что при влюбленности в мозгу активируется особый механизм, в результате чего у человека возникает ощущение исключительности своего партнера

Так, в ходе работы ученые попросили 1 556 молодых людей, которые охарактеризовали себя как пребывающих в состоянии влюбленности, описать свои эмоциональные реакции на присутствие партнера.

Кроме этого добровольцев попросили сообщить, сколько времени они обычно проводят вместе с возлюбленным.

Оказалось, что при романтической любви срабатывает механизм, известный как система поведенческой активации, который побуждает человека ставить своего партнера превыше всего остального.

Информируется, что в основе системы поведенческой активации лежит повышение выработки гормонов окситоцина и дофамина.

Резюмируется, что несмотря на сильную связь влюбленности с эмоциями, эволюционной целью системы поведенческой активации является продолжение рода. Данный механизм побуждает людей сосредотачивать свое внимание исключительно друг на друге.

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