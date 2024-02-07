Британский диетолог поведала, какие продукты снижают уровень холестерина крови

Популярный британский диетолог Эмили Лиминг поведала, какие продукты помогут снизить уровень холестерина ЛПНП в крови. По ее словам, это капуста кимчи, бобовые и зеленый чай.

Сообщается, что после 40 лет уровень холестерина ЛПНП в крови повышается быстрее, так как организм менее эффективно избавляется от его излишков.

Поясняется, что ЛПНП это класс липопротеинов (молекул, переносящих холестерин) крови, являющийся наиболее атерогенным, то есть способным оседать на стенках артерий.

Отмечается, что повышенный уровень такого холестерина может быть проблемой в любом возрасте, так как сужение просветов артерий повышает риск развития болезней сердца и сосудов.

Сказано, что бактерии, населяющие кишечник, перерабатывают «плохой» холестерин в копростанол – неусвояемое твердое вещество воскообразной формы, которое затем выводится из организма.

Для того, чтобы стимулировать активность бактерий, нужно употреблять кимчи – блюдо корейской кухни, представляющее собой остро приправленные квашеные (ферментированные) овощи.

Кроме этого нужно обратить внимание на горох, фасоль, чечевицу – они богаты клетчаткой, которые помогают перевариванию и усвоению жиров.

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