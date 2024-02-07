В Украине появится новый род войск

Президент Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров и Генеральному штабу создать в структуре ВСУ Силы беспилотных систем как отдельную структуры. Об этом говорится в указе президента.

Как поясняется, создание Сил беспилотных систем необходимо для наращивания возможностей Вооруженных сил Украины.

«Кабинету министров Украины с привлечением Генерального штаба Вооруженных сил Украины проработать вопрос создания в структуре Вооруженных сил Украины Сил беспилотных систем как отдельного рода сил и по результатам обработки внести соответствующие предложения на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины», — сказано в указе № 51 /2024.

Позже Зеленский в видеообращении рассказал, что создание нового рода войск должно дать вполне конкретный результат в ближайшее время.

«Дроны — беспилотные системы — доказали свою эффективность в боях на земле, в небе и в море. Украина реально изменила ситуацию в Черном море благодаря дронам. Отражение штурмов на земле — это во многом работа именно дронов. Масштабное уничтожение оккупантов и их техники — это тоже дроны», — рассказал президент.

По его словам, в настоящее время перечень задач по созданию новых Сил четкий:

— специальные штатные должности под работу с дронами;

— специальные подразделения и их эффективная тренировка;

— систематизация опыта и постоянное масштабирование производств и привлечение лучших идей, лучших специалистов в этой сфере.

Президент заявил, что это общая задача как для армии, так и для Минобороны и правительства.

Заметим, что в Украине уже есть Центральное управление беспилотных систем. Она была создана для контроля применения беспилотных и роботизированных воздушных, наземных и морских систем. А также для контроля за состоянием готовности воинских частей ВСУ, применяющих беспилотные системы, к выполнению ими задач по назначению, стратегическому планированию и координации применения.

Еще в декабре прошлого года президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что в 2024 году в нашей стране планируется выработать и передать защитникам миллион беспилотников. Позже стало известно, что речь идет только о FPV-дронах.

Напомним, Зеленский назвал ситуацию на фронте тупиковой.