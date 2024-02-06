Поколение Z ведет образ «пенсионеров»

Представители поколения Z (родившиеся с 1997 по 2012 год) все чаще ведут образ жизни «пенсионеров» — рано ложатся спать и мало пьют алкоголь. Об этом пишет газета Daily Mail.

Люди в возрасте от 18 до 35 лет заявляют, что заметили прямую связь между сном и общим здоровьем, поэтому считают необходимым спать как можно больше. Некоторые ложатся спать уже в 9 вечера.

Исследование установило, что для поколения Z сон настолько важен, что молодые люди не могут выполнять перед сном разные задачи. Например, 68% из 2000 опрошенных засыпают с телефоном в руке. А 47% засыпали, не сняв повседневную одежду.

А недавнее исследование ученых показало, что представители поколения Z также стали меньше пить, чем предыдущие поколения. По словам специалистов, почему это поколение снизило потребление алкоголя, неясно — на это решение могло повлиять много факторов. Один из них — осознание, что алкоголь вызывает депрессию.

Отказ от алкоголя идет рука об руку с улучшением сна, потерей веса и увеличением энергии.