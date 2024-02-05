Ученые выяснили, почему исчезли древние майя

Длительная засуха в 1400-1450 годах, по мнению исследователей, привела к запустению Майяпана, что угрожало сельскому хозяйству и торговым путям. Нехватка продовольствия и ухудшение обстановки заставили людей либо погибнуть, либо переселяться. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Nature Communications.

В захоронениях Майяпана обнаружены останки, вероятно, членов государственных председателей, что свидетельствует о кровопролитных конфликтах. Результаты также подтверждают институциональный коллапс в 1441-1461 годах, вызванный политическим соперничеством и социальными беспорядками.

Команда ученых использовала обширные исторические данные, включая изменение численности населения, климатические условия и данные о современном питании. Анализ человеческих останков также выявил корреляцию между количеством осадков и населением, а также между сокращением осадков и усугублением конфликтов.

Напомним, археологи узнали важные детали успешного существования цивилизации майя.