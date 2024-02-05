В Германии найдены самые древние останки Homo sapiens

Вблизи города Ранис в центральной Германии исследователи нашли фрагменты костей Homo sapiens. Об этом сообщает IFLScience.

Генетический анализ фрагментов костей показал, что современные люди — Homo sapiens — уже достигли Северной Европы 45 000 лет назад, пересекаясь с неандертальцами за несколько тысяч лет до вымирания последних.

Доказательства того, что Homo sapiens и Homo neanderthalensis жили бок о бок, согласуются с геномными данными о том, что эти два вида время от времени скрещивались. Значительное количество неандертальской ДНК присутствует в геномах евразийских отпрысков, но природа этих контактов до сих пор остается неразгаданной.

Чтобы изучить эти вопросы, исследователи под руководством доктора Елены Завалы из Калифорнийского университета в Беркли сосредоточились на пещере под названием Ильзенхоле вблизи Раниса. Предыдущие исследования определили возраст пещеры в не менее 40 000 лет, но происхождение найденных в ней инструментов неизвестно.

Поэтому команда доктора Завалы применила передовые методы, исследуя костные белки, чтобы подтвердить человеческое происхождение скелетных остатков. Они выделили митохондриальную ДНК из 13 костей, найденных на месте, и показали, что они произошли от группы Homo sapiens, имевших общих предков по материнской линии.

Несмотря на строгие условия, которые наблюдались 45 000 лет назад, когда температура была гораздо ниже, чем сегодня, авторы делают вывод, что эти люди были очень мобильными и хорошо приспособленными к холодным условиям — то, что раньше считалось невозможным до гораздо более позднего периода в истории человечества.

Хотя многое еще остается неизвестным о взаимодействии между Homo sapiens и неандертальцами, это открытие доказывает, что сосуществование между близкородственными видами могло продолжаться тысячи лет.

Напомним, по последним данным ученых, древние люди умели впадать в зимнюю спячку.