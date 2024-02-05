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Новости > Зеленский предостерег европейцев от привыкания к войне, потому что Путин может прийти и к ним

Зеленский предостерег европейцев от привыкания к войне, потому что Путин может прийти и к ним

Агата Кловская
05.02.24 14:33
154
Зеленский предостерег европейцев от привыкания к войне, потому что Путин может прийти и к ним

Привыкание европейцев к войне в Украине — это опасное явление. Странам Европейского Союза нужно помогать Киеву, потому что Путин может прийти и к ним. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, в интервью каналу Rai1.

Президент согласился мнением папы римского Франциска о привыкании к войне и снижении внимания мира.

«Он был прав, это уже происходит. Абсолютная правда. С папой Франциском мы встречались два раза. Люди привыкают даже к тем вещам, что тысячи украинских детей были депортированы. Сначала это был ужас для Европы. Сначала нам помогали, недавно мы создали даже международную коалицию», — сказал он.

В то же время эмоции и проходят, и люди привыкают. И даже в Европе начинают звучать голоса, что украинским детям может нравиться на территории России.

«Это и есть несправедливый подход. Это и есть тезис папы Франциска, что люди привыкают к войне», — отметил Зеленский.

В то же время президент Украины объяснил, что привыкать к войне можно только на расстоянии. "Но когда война приходит к тебе, привыкнуть к ней полностью невозможно и не допустимо. Иначе ты проиграл эту войну. Проиграл себя, свой дом, свою семью«,- сказал он.

По его словам, часть украинцев также свыкаются с войной, «и это большая ошибка».

«К некоторым вещам так, но как можно привыкнуть к тому, что погибают люди, что летят ракеты? Понимаете, это невозможно, и это ненормальная жизнь. Вы привыкаете на расстоянии. Когда мы в Киеве, и есть расстояние до фронта, мы начинаем к чему-то привыкать. Это несправедливо к тем, кто на фронте, а также нужно подключить мозг и понять: если ты привык здесь, пока фронт там, то фронт может быть уже здесь, где ты, если ты не будешь поддержать тех, кто на фронте», — добавил президент.

Как отметил Зеленский, то же с Европой — она на расстоянии от войны.

«Слава богу, что у вас нет войны, но война может прийти в Европу из-за того, что мы имеем дело с Путиным», — сказал он.

«И когда война придет, никто не будет готов. Во-первых, никто не будет готов так, как Украина, потому что мы давно в войне. Армии Европы не будут готовы. Будет шок. Будет десятки миллионов людей в хаосе, в эмиграции. И куда они будут бежать?» — подчеркнул президент.

Зеленский напомнил, что украинцы уехали, ушли в европейские страны, где получили убежище, и поблагодарил и правительство, и людей Италии за то, что приютили наших людей.

«А куда все в Европе будут деваться, если туда придет российская армия? Как они будут защищаться? Где уверенность, что сработает НАТО? Кто об этом говорит? Никто не говорит обществу об этих деталях, но куда все денутся? Будут защищаться. Начнется глобальная война. Иммиграционные процессы и большие, большие, большие потери», — рассказал Зеленский.

Президент Украины считает, что не надо рисковать и думать, что Путин не таков и что стратегия России не такова, как говорит Украина

«Просто заранее нужно сделать несколько шагов, чтобы не рисковать своими странами и людьми: поддерживать Украину, чтобы Украина остановила их здесь и политически вместе с вами оттеснила их домой. Вот что нужно делать. Я просто честно вам скажу, всегда, когда политики говорят: „Ну не факт, что он приедет“. А для чего этот риск? Зачем эти мнения: факт или не факт? Если не факт, что он приедет, значит и не факт, что он не придет», — сказал Зеленский.

Напомним, Зеленский назвал ситуацию на фронте тупиковой.

Тэги: Европа, война, Владимир Зеленский

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