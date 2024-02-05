Стало известно, почему нельзя… ковыряться в носу

Болезнь Альцгеймера может спровоцировать привычка ковыряться в носу. Это выяснили исследователи из университета Западного Сиднея в Австралии.

По их словам, это связано с повышенной вероятностью проникновения патогенных бактерий, вирусов и грибков в организм.

Поясняется, что к слизистым оболочкам носа грязными руками может привести к проникновению патогенов в мозг и его последующему воспалению.

Сказано, что воспаление может стать причиной накопления бета-амилоидных белков в структурах мозга.

Отмечается, что данная патология характерна для болезни Альцгеймера.

Информируется, что в число патогенов, способных спровоцировать нейровоспаление, вошли вирус герпеса, коронавирусы, грибки Candida albicans, а также бактерии, вызывающие пневмонию.

Ученые считают, что инфекционные агенты могут длительное время находиться в полости носа, не оказывая воздействия на головной мозг.

Сообщается, что между попаданием патогена в организм и развитием симптомов деменции могут пройти годы.

Стоит уточнить, что труд ученых представляет собой научный обзор, основанный на результатах более чем ста предыдущих исследований на тему болезни Альцгеймера. Так, одно из них продемонстрировало, что заражение хламидийной пневмонией через нос действительно провоцирует дальнейшее накопление токсичных белков в мозге мышей.

В то же время, связь между деменцией и вирусом простого герпеса обоснована работой гена APOE4, который также предрасполагает людей к развитию болезни Альцгеймера. Данное исследование, на которое ссылаются ученые, доказало, что примерно у 60% людей, являющихся носителями гена APOE4 и страдающих болезнью Альцгеймера, в мозге также присутствует вирус простого герпеса.

Резюмируется, что грибы Candida, Malassezia, Cladosporium и Alternaria могут стать причиной нейровоспаления у людей с ослабленной иммунной системой.

Ранее мы писали, что болезнью Альцгеймера можно заразиться.