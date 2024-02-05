Ученые поведали, почему на работу следует ходить пешком

Исследователи из университета Восточной Финляндии выяснили кое-что интересное. Появились данные их отчета.

Ученые узнали о том, что у людей, которые добираются на работу пешком, снижен риск сердечного приступа и других заболеваний сердца и сосудов.

Так, эксперты собрали информацию о состоянии здоровья и двигательных привычках более чем шести тысяч добровольцев.

Кроме этого, у добровольцев были взяты образцы крови для измерения уровня С-реактивного белка, который является наиболее информативным показателем повреждения тканей при воспалении, некрозе и различных травмах. В крови здорового человека данный белок отсутствует или выявляется в минимальных количествах.

Удалось узнать, что у людей, которые тратили на ходьбу около 15 минут в день, уровень СРБ был на 7% ниже по сравнению по сравнению с теми, кто добирался до места работы на машине или общественном транспорте.

В то же время, у тех, кто ежедневно проходил пешком 45 минут (чуть более двадцати минут в сторону работы и столько же в сторону дома), концентрация С-реактивного белка была почти на 18% ниже.

Резюмируется, что снижение этого показателя тесно связано со здоровьем сердечнососудистой системы – ежедневная ходьба на работу может снизить риск инфаркта, инсульта, гипертонии и других заболеваний.

Ранее стало известно, чем опасны колебания веса тела.