Германия передала Украине вертолеты и ракеты для ПВО

Германия передала Украине новый пакет военной помощи. В него вошли вертолеты, ракеты для ПВО, бронетранспортеры и другая техника. Об этом сообщило правительство ФРГ в среду, 31 января.
Указано, что в новом пакете помощи шесть многоцелевых вертолетов Sea King Mk41 с запчастями. Но в Берлине отметили, что из соображений безопасности удерживаются по поводу деталей транспортировки и конкретные даты передачи этой техники.
Также в военный пакет вошли:
— 24 бронетранспортера;
— 4 гусеничных вездехода Bandvagn 206;
— ракеты для системы ПВО IRIS-T SLS;
— 1 мостоукладчик BIBER с запчастями;
— 3 танка для разминирования WISENT 1;
— 4 спецустройства на танки для разминирования;
— свыше тысячи артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм;
— одна система против морских мин;
— система видеонаблюдения Satcom;
— 4 автомобиля для пограничной службы;
— 450 цепей противоскольжения;
— 194 тысячи индивидуальных сухпайков.
Напомним, пять лидеров ЕС, в том числе и Шольц, призвали усилить военную помощь Украине.