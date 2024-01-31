Германия передала Украине вертолеты и ракеты для ПВО

Германия передала Украине новый пакет военной помощи. В него вошли вертолеты, ракеты для ПВО, бронетранспортеры и другая техника. Об этом сообщило правительство ФРГ в среду, 31 января.

Указано, что в новом пакете помощи шесть многоцелевых вертолетов Sea King Mk41 с запчастями. Но в Берлине отметили, что из соображений безопасности удерживаются по поводу деталей транспортировки и конкретные даты передачи этой техники.

Также в военный пакет вошли:

— 24 бронетранспортера;

— 4 гусеничных вездехода Bandvagn 206;

— ракеты для системы ПВО IRIS-T SLS;

— 1 мостоукладчик BIBER с запчастями;

— 3 танка для разминирования WISENT 1;

— 4 спецустройства на танки для разминирования;

— свыше тысячи артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм;

— одна система против морских мин;

— система видеонаблюдения Satcom;

— 4 автомобиля для пограничной службы;

— 450 цепей противоскольжения;

— 194 тысячи индивидуальных сухпайков.

Напомним, пять лидеров ЕС, в том числе и Шольц, призвали усилить военную помощь Украине.