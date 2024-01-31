Россиян будут лишать имущества за «фейки» об армии

Государственная дума России в среду, 31 января, приняла законопроект о конфискации имущества за так называемые «фейки» о Вооруженных силах РФ. Об этом сообщают росСМИ.

Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект о конфискации имущества осужденных по статье «о фейках». За законопроект проголосовали 377 депутатов. Голосов против и воздержавшихся не было.

Согласно закону, власти смогут изымать имущество у осужденных по ряду статей: «фейки» и дискредитация армии, призывы к экстремизму и санкциям, реабилитация нацизма и действия против государства. Кроме того, у осужденных будут отбирать госнаграды и звание.

Документ вступит в силу после подписания президентом Владимиром Путиным.

24 января Госдума РФ приняла соответствующий законопроект в первом чтении.

Напомним, в РФ мужчину оштрафовали за выброшенную в урну «армейскую» листовку.