Пять лидеров ЕС, в том числе и Шольц, призвали усилить военную помощь Украине

Пять лидеров ЕС призвали усилить поддержку Украины. Они написали общее письмо-обращение к партнерам и союзникам Украины. Об этом сообщает Financial Times.

Письмо-обращение написали канцлер Германии Олаф Шольц, премьеры Дании Мэтте Фредериксен, Чехии Петр Фиала, Эстонии Кая Каллас и Нидерландов Марк Рютте. Они призвали к коллективным усилиям для долгосрочной поддержки Украины.

Политики отметили, что воля Украины к борьбе сохраняется и является источником вдохновения для Европы. Но на фоне длительного конфликта назревают проблемы, в частности, с нехваткой артиллерийских боеприпасов, а обязательства по военной поддержке рискуют не отвечать потребностям.

«Мы должны восстановить нашу решимость и удвоить наши усилия, чтобы обеспечить поддержку только, сколько потребуется. Сегодня актуально обеспечение боеприпасами и системами вооружения, включая гаубицы, танки, БПЛА и средства противовоздушной обороны, которые так остро нужны Украине на земле», — говорится в письме.

Также лидеры пяти стран ЕС призывают ускорить поставку боеприпасов путем передачи снарядов из складов стран-членов Европейского союза или совместной закупки.

«Наша способность продолжать поддерживать оборону Украины как зимой, так и в долгосрочной перспективе решающая. На самом деле, это вопрос нашей общей европейской безопасности, а для мужественных военнослужащих Украины — вопрос жизни и смерти», — подчеркивают пять лидеров ЕС.

Напомним, СМИ узнали, сколько боеприпасов ЕС поставит Украине до 1 марта.