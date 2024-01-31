В Киеве произошло сразу два повреждения на водопроводах

В Киеве утром 31 января произошло сразу две аварии на водопроводах. Без воды осталось 10 домов, школа и детские сады. Об этом сообщает «Киевводоканал» в Facebook.
Повреждение водопроводной магистрали диаметром 250 мм произошло на бульваре Шамо, 7 в Днепровском районе Киева.
Для ремонта необходимо сделать разрыв на тротуаре и зеленой зоне. Из-за аварии была подтоплена дорога, движение транспорта не ограничивали.
Из-за аварийной ситуации отключены от водоснабжения 10 жилых домов:
— б-р Шамо, 1/5, 3,7;
— Русановский бульвар, 4,6,8,8/1,10,12;
— ул. Энтузиастов, 5/1.
Кроме того, без водоснабжения остается школа на бульваре Шамо, 5 и детские сады: на бульваре Шамо, 9/1 и бульваре Энтузиастов, 5/1.
На место повреждения направили две цистерны с питьевой водой для детских садов.
Также еще одна авария произошла на улице Алексея Тихого, 55/13 в Соломенском районе столицы. Там повреждение диаметром 500 мм, вода затопила проезжую часть.
Для устранения аварии специалисты будут производить разрыв на зеленой зоне.
Напомним, в Киеве прорвало канализацию, улицы затопило фекалиями.