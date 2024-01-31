Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > В Киеве произошло сразу два повреждения на водопроводах

В Киеве произошло сразу два повреждения на водопроводах

Агата Кловская
31.01.24 11:52
142
В Киеве произошло сразу два повреждения на водопроводах

В Киеве утром 31 января произошло сразу две аварии на водопроводах. Без воды осталось 10 домов, школа и детские сады. Об этом сообщает «Киевводоканал» в Facebook.

Повреждение водопроводной магистрали диаметром 250 мм произошло на бульваре Шамо, 7 в Днепровском районе Киева.

Для ремонта необходимо сделать разрыв на тротуаре и зеленой зоне. Из-за аварии была подтоплена дорога, движение транспорта не ограничивали.

Из-за аварийной ситуации отключены от водоснабжения 10 жилых домов:

— б-р Шамо, 1/5, 3,7;

— Русановский бульвар, 4,6,8,8/1,10,12;

— ул. Энтузиастов, 5/1.

Кроме того, без водоснабжения остается школа на бульваре Шамо, 5 и детские сады: на бульваре Шамо, 9/1 и бульваре Энтузиастов, 5/1.

На место повреждения направили две цистерны с питьевой водой для детских садов.

Также еще одна авария произошла на улице Алексея Тихого, 55/13 в Соломенском районе столицы. Там повреждение диаметром 500 мм, вода затопила проезжую часть.

Для устранения аварии специалисты будут производить разрыв на зеленой зоне.

Напомним, в Киеве прорвало канализацию, улицы затопило фекалиями.

Тэги: Киев, общество, авария, прорыв, водоканал

Комментарии

Статьи

27.01.24 09:43

Здравствуй, TEXIT: гражданская война в США 2024? <обновляется онлайн>

Автор: Александр Панько

Дайджест

Дмитрии Торнер: человек Фирташа с 5 паспортами и 4 фамилиями
18.01.24 14:58

Дмитрии Торнер: человек Фирташа с 5 паспортами и 4 фамилиями

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Обнародовано подробное видео секретной дачи Путина в Карелии
Обнародовано подробное видео секретной дачи Путина в Карелии
Обнародовано подробное видео секретной дачи Путина в Карелии
Обнародовано подробное видео секретной дачи Путина в Карелии
Магнитные бури на февраль 2024
Магнитные бури на февраль 2024
Динозавры спали как курицы? Палеонтолог ответил на вопросы о древних гигантах
Динозавры спали как курицы? Палеонтолог ответил на вопросы о древних гигантах
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Список Эпштейна: услугами педофила-сводника пользовались премьеры, президенты, звезды Голливуда, принц Эндрю и Стивен Хокинг
Список Эпштейна: услугами педофила-сводника пользовались премьеры, президенты, звезды Голливуда, принц Эндрю и Стивен Хокинг
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
31.01.24 13:38

В оккупированном Токмаке раздаются громкие взрывы

31.01.24 13:18

В Киев приехала заместитель госсекретаря США

31.01.24 12:56

В Германии готовятся к масштабной забастовке в аэропортах

31.01.24 12:27

В ВСУ оценили угрозу наступления россиян на Харьков

31.01.24 12:05

Авторитетное издание рассказало о демографическом кризисе в Украине

31.01.24 11:56

Трампа вновь выдвинули на Нобелевскую премию мира

31.01.24 11:28

СМИ узнали, сколько боеприпасов ЕС поставит Украине до 1 марта

31.01.24 10:57

МВФ улучшил прогноз роста мировой экономики в 2024 году

31.01.24 10:46

Дрон своими руками: реально ли собрать надежный квадрокоптер дома?

31.01.24 13:18

В Киев приехала заместитель госсекретаря США

31.01.24 11:28

СМИ узнали, сколько боеприпасов ЕС поставит Украине до 1 марта

31.01.24 10:26

Стало известно, когда Украина получит первую партию бомб GLSDB

31.01.24 09:37

Ночью украинский дрон упал на территории Невского НПЗ в Санкт-Петербурге, — СМИ

31.01.24 08:33

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 385 230 солдат

30.01.24 23:28

В Раду внесен обновленный вариант законопроекта о мобилизации: основные положения

30.01.24 15:15

Стало известно, когда могут принять новый закон о мобилизации

30.01.24 14:47

Украине грозит экономический конец света без финансовой помощи ЕС и США, — Politico

30.01.24 11:09

На Луганщине ВСУ уничтожили вражеский истребитель Су-34

30.01.24 09:40

За неделю заболеваемость гриппом и ОРВИ среди детей в Киеве выросла на 50%

25.01.24 12:48

Во Львовской области люди подорвались на гранате

26.01.24 15:13

Арахамия заявил, что Украина потеряла в войне «гораздо меньше» ста тысяч солдат

24.01.24 14:01

Президент Чехии сделал скандальное заявление по поводу украинских территорий

25.01.24 10:51

Стало известно, как вырос ВВП Украины в прошлом году

24.01.24 16:42

Ученые подтвердили связь между депрессией и лишним весом

26.01.24 09:56

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 380 600 солдат

24.01.24 15:14

Кардиолог назвала основные причины резкого снижения артериального давления

24.01.24 16:14

Американцы говорят, что необъяснимая потеря веса может указывать на онкологию

26.01.24 15:20

Синоптик говорит, что совсем скоро Украину накроет потепление

25.01.24 09:59

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 379 610 солдат

Фото и Видео
Гадкий я 4 (2024): трейлер и дата выхода новой анимации про миньонов
Гадкий я 4 (2024): трейлер и дата выхода новой анимации про миньонов
Гадкий я 4 (2024): трейлер и дата выхода новой анимации про миньонов
Гадкий я 4 (2024): трейлер и дата выхода новой анимации про миньонов
Охотники за привидениями. Ледянящий ужас (2024): трейлер и дата выхода новой части франшизы
Охотники за привидениями. Ледянящий ужас (2024): трейлер и дата выхода новой части франшизы
Элене Эпремидзе: у грузинской красавицы остановилось сердце
Элене Эпремидзе: у грузинской красавицы остановилось сердце
Появилось видео, как Канье Уэст напал на журналистку
Появилось видео, как Канье Уэст напал на журналистку
Залужный уволен?
Залужный уволен?
Обнародовано подробное видео секретной дачи Путина в Карелии
Обнародовано подробное видео секретной дачи Путина в Карелии
Зеленский объяснил риск задержки помощи США
Зеленский объяснил риск задержки помощи США
В Таиланде родился жуткий мутант
В Таиланде родился жуткий мутант
Независимая республика Техас: в «Симпсонах» нашли еще одно предсказание
Независимая республика Техас: в «Симпсонах» нашли еще одно предсказание
Евровидение-2024: появился достаточно неожиданный участник
Евровидение-2024: появился достаточно неожиданный участник
fraza.com
Новости блогосферы
14.01.24 21:58

Третья мировая война начнется в конце 2024 года
11.01.24 18:31

Кто виноват и что делать?
25.12.23 11:16

Гривна пошла вниз
24.12.23 18:17

Запахло очень большими деньгами

Опрос

Чего вы ждете от 2024 года?

посмотреть результаты
© 2024 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.