В Киеве произошло сразу два повреждения на водопроводах

В Киеве утром 31 января произошло сразу две аварии на водопроводах. Без воды осталось 10 домов, школа и детские сады. Об этом сообщает «Киевводоканал» в Facebook.

Повреждение водопроводной магистрали диаметром 250 мм произошло на бульваре Шамо, 7 в Днепровском районе Киева.

Для ремонта необходимо сделать разрыв на тротуаре и зеленой зоне. Из-за аварии была подтоплена дорога, движение транспорта не ограничивали.

Из-за аварийной ситуации отключены от водоснабжения 10 жилых домов:

— б-р Шамо, 1/5, 3,7;

— Русановский бульвар, 4,6,8,8/1,10,12;

— ул. Энтузиастов, 5/1.

Кроме того, без водоснабжения остается школа на бульваре Шамо, 5 и детские сады: на бульваре Шамо, 9/1 и бульваре Энтузиастов, 5/1.

На место повреждения направили две цистерны с питьевой водой для детских садов.

Также еще одна авария произошла на улице Алексея Тихого, 55/13 в Соломенском районе столицы. Там повреждение диаметром 500 мм, вода затопила проезжую часть.

Для устранения аварии специалисты будут производить разрыв на зеленой зоне.

Напомним, в Киеве прорвало канализацию, улицы затопило фекалиями.