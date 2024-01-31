МВФ улучшил прогноз роста мировой экономики в 2024 году

Международный валютный фонд повысил прогноз роста мировой экономики в 2024 году на 0,2 п.п. — до 3,1%. В 2025 году ожидается рост на 3,2%. Об этом говорится в январском обзоре World Economic Outlook.

Прогноз улучшен по сравнению с октябрем 2023 года из-за более высокой, чем ожидалось, устойчивости в США и некоторых странах со стабильным рынком, а также финансовой поддержки в Китае.

Однако прогноз на 2024-2025 годы ниже исторического среднего показателя (2000-2019 годы) на 3,8% из-за повышенных ставок центральных банков для борьбы с инфляцией, прекращения бюджетной поддержки на фоне высокого долга.

«Тучи рассеиваются. Мировая экономика приближается к мягкой посадке, инфляция снижается неуклонно. Несмотря на это, темпы роста медленные, а впереди может проявиться турбулентность», — отметил главный экономист МВФ Пьер-Оливье Гуринша.

Прогноз по глобальной инфляции на 2024 год остался прежним — 5,8%, на 2025 год снизился на 0,2 п.п. — до 4,4%. МВФ ожидает в странах с развитой экономикой более быстрого снижения (в 2024 году до 2,6%), чем в странах с формирующимся рынком и в странах с развивающейся рыночной экономикой (до 8,1%).

Средняя цена нефти в 2023 году, по оценке Фонда, снизилась на 16%. В 2024 году ожидается падение на 2,3% (ранее на 0,7%) — до 79,1 доллара за баррель. В 2025 году снижение ускорится до 4,8% — 75,31 доллара за баррель.

В МВФ также добавили, что новые скачки стоимости сырьевых товаров из-за геополитических потрясений, в частности нападения на судоходство в Красном море, могут продлить жесткие монетарные условия.

Напомним, МВФ спрогнозировал, чего ждать от украинской экономики.