Буданов рассказал, когда иссякнет наступление РФ

Наступательные операции российских агрессоров могут иссякнуть в начале весны. Такой прогноз озвучил руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов в эфире телемарафона.

Буданову напомнили его слова в октябре 2023 года о том, что в начале 2024-го ситуация относительно дальнейших военных действий станет более или менее понятной.

«Еще нет (картина на фронте не прорисовывается). Ближе к весне. Сейчас я могу вам сказать, что сейчас идет наступательная операция РФ», — сазал руководитель ГУР.

По словам Буданова, она началась в ноябре 2023 года и длится уже два с половиной месяца, но «какими-то большими» результаты наступления РФ назвать нельзя. При этом он признал определенные продвижения россиян у Авдеевки.

«Но это не то, на что они рассчитывали. Они хотели быстро выйти на барьерный рубеж по реке Черный Жеребец в Харьковской области и выйти на админграницы Донецкой и Луганской областей. Как вы понимаете, даже около такого нет», — заявил Буданов.

По прогнозам руководителя ГУР, российское наступление пока будет продолжаться и «где-то в начале весны оно иссякнет уже полностью».

«Сейчас — ход противника. Он закончится, и, я думаю, начнется наш», — добавил Буданов.

Напомним, Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 385 230 солдат.