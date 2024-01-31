Столтенберг «надавил» на американцев по поводу помощи Украине

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг озабочен помощью Украине со стороны США. Об этом информирует пресс-служба Альянса.

Известно, что накануне, во вторник, 29 января, чиновник обсудил данный вопрос с лидерами республиканцев и демократов в Конгрессе.

Так, он поговорил со спикером Палаты представителей Конгресса США Майком Джонсоном и другими членами руководства Конгресса в Вашингтоне.

Йенс Столтенберг поведал: «Он объяснил, почему это было сложно, и что у них сложная ситуация на границе с Мексикой. Я сказал, что НАТО, конечно, не будет иметь права голоса в решении важного внутриполитического вопроса в США, но для НАТО важно, чтобы в Конгрессе была принята резолюция, обеспечивающая продолжение поддержки Украины».

По его словам, сильный Альянс является стратегическим интересом США, а благодаря НАТО американцы имеют больше друзей и союзников, чем любое другое государство.

Глава оборонного блока подчеркнул важность поддержки прочности НАТО путем увеличения инвестиций в оборону, приветствуя увеличение вкладов среди всех членов Альянса за последние годы.

Кроме этого, генсек НАТО отметил поддержку США и подчеркнул, что эта поддержка остается решающей для выживания Украины и стабильности Европы.

Уточняется, что, при этом, Йенс Столтенберг встретился с лидером меньшинства в Палате представителей Хакимом Джеффрисом и принял участие в дискуссии, посвященной нашей стране, с рядом представителей Республиканской партии.

Резюмируется, что он завершил встречу с сопредседателями Парламентской ассамблеи НАТО и руководством Комитета по иностранным делам Палаты представителей Палаты представителей США.

Ранее Столтенберг заявил, что помощь Украине – это не благотворительность.