Стало известно о небывалой пользе лосося

Эксперты из университета штата Колорадо (США) поведали о небывалой пользе лосося. Появились данные их отчета.

Специалисты использовали методы нутриметаболомики нового поколения для оценки содержания питательных веществ в лососе, потребляемом в рамках средиземноморской диеты.

Ученые выяснили, что данная рыба содержит уникальные полезные соединения.

Американцы охарактеризовали ключевые питательные вещества и метаболиты, связанные с употреблением лосося, а также провели исследование питания добровольцев, подверженных риску сердечнососудистых заболеваний.

В итоге получилось изучить воздействие содержащихся в лососе веществ на здоровье людей.

Всего в исследовании приняли участие американцы с ожирением и избыточным весом (ИМТ 25-37 килограмм на метр в квадрате) в возрасте от 30 до 69 лет.

Была собрана информация о здоровье добровольцев и их питании.

Кроме этого у людей взяли образцы крови.

После этого их разделили на две группы. В соответствии с указаниями первая группа в неделю употребляла две порции лосося (113-226 граммов), а вторая – эквивалентное количество различных необработанных постных мясных продуктов.

Также была использована жидкостная хроматография-масс-спектрометрия для определения метаболомного профиля лосося.

Подобный метод аналитической химии применяется для анализа биохимических, органических и неорганических соединений.

Выяснилось, что в лососе содержится 508 различных соединений, 237 из которых уникальны. Исследование плазмы крови участников выявило, что при усвоении этой рыбы в организме производится 106 метаболитов.

При этом в него попадают 143 различных соединений.

Оказалось, что большинство идентифицированных молекул имеют липидную основу.

Уточняется, что уровень липидов (особенно омега-3) в организме участников повысился после контролируемого увеличения употребления лосося.

Резюмируется, что ассоциативный анализ всех биомолекул показал, что два соединения и два метаболита были связаны с улучшением показателей здоровья сердечнососудистой системы.

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