Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 385 230 солдат

Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ поведал о потерях россиян на среду, 31 января.

Сообщается, что погибли уже 385 230 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 6 310 танков, 11 757 боевых бронированных машин, 9 195 артиллерийских систем, 974 РСЗО, 663 средства ПВО, 332 самолета, 324 вертолета, 7 100 БПЛА оперативно-тактического уровня, 1 846 крылатые ракеты, 23 корабля/катера, одна подлодка, 12 231 единица автомобильной техники и автоцистерн, а также 1 452 единицы специальной техники.

Ранее мы писали, что в Раду внесен обновленный вариант законопроекта о мобилизации.