У Маска возникли большие проблемы с деньгами Tesla

У бизнесмена Илона Маска возникли большие проблемы. Об этом сообщает CNBC.
Информируется, что суд штата Делавэр вынес решение не выплачивать ему вознаграждение в размере 56 миллиардов долларов от компании Tesla.
В публикации сказано: «Судья в Делавэре во вторник отменил пакет выплат в размере 56 миллиардов долларов для генерального директора Tesla Илона Маска».
Говорится о том, что выплата толстосуму, которую Tesla одобрила еще в 2018-м году, была самой крупной в корпоративной истории и сделала гендиректора компании самым богатым человеком на планете.
Поясняется, что пакет выплат состоял из двенадцати траншей опционов Tesla, которые перешли бы в собственность Илона Маска, если бы рыночная капитализация компании выросла на 50 миллиардов долларов и Tesla достигла целевого уровня доходов.
Ранее Маск рассказал, что его компания Neuralink внедрила имплант в мозг человека.