Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > У Маска возникли большие проблемы с деньгами Tesla

У Маска возникли большие проблемы с деньгами Tesla

Агата Кловская
31.01.24 13:49
172
У Маска возникли большие проблемы с деньгами Tesla

У бизнесмена Илона Маска возникли большие проблемы. Об этом сообщает CNBC.

Информируется, что суд штата Делавэр вынес решение не выплачивать ему вознаграждение в размере 56 миллиардов долларов от компании Tesla.

В публикации сказано: «Судья в Делавэре во вторник отменил пакет выплат в размере 56 миллиардов долларов для генерального директора Tesla Илона Маска».

Говорится о том, что выплата толстосуму, которую Tesla одобрила еще в 2018-м году, была самой крупной в корпоративной истории и сделала гендиректора компании самым богатым человеком на планете.

Поясняется, что пакет выплат состоял из двенадцати траншей опционов Tesla, которые перешли бы в собственность Илона Маска, если бы рыночная капитализация компании выросла на 50 миллиардов долларов и Tesla достигла целевого уровня доходов.

Ранее Маск рассказал, что его компания Neuralink внедрила имплант в мозг человека.

Тэги: мир, Илон Маск, Tesla

Комментарии

Статьи

27.01.24 09:43

Здравствуй, TEXIT: гражданская война в США 2024? <обновляется онлайн>

Автор: Александр Панько

Дайджест

Дмитрии Торнер: человек Фирташа с 5 паспортами и 4 фамилиями
18.01.24 14:58

Дмитрии Торнер: человек Фирташа с 5 паспортами и 4 фамилиями

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Обнародовано подробное видео секретной дачи Путина в Карелии
Обнародовано подробное видео секретной дачи Путина в Карелии
Обнародовано подробное видео секретной дачи Путина в Карелии
Обнародовано подробное видео секретной дачи Путина в Карелии
Магнитные бури на февраль 2024
Магнитные бури на февраль 2024
Динозавры спали как курицы? Палеонтолог ответил на вопросы о древних гигантах
Динозавры спали как курицы? Палеонтолог ответил на вопросы о древних гигантах
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Список Эпштейна: услугами педофила-сводника пользовались премьеры, президенты, звезды Голливуда, принц Эндрю и Стивен Хокинг
Список Эпштейна: услугами педофила-сводника пользовались премьеры, президенты, звезды Голливуда, принц Эндрю и Стивен Хокинг
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
31.01.24 16:29

В Калифорнии впервые сняли на видео новорожденную большую белую акулу

31.01.24 16:16

В Крыму гремели взрывы около городов Севастополь и Саки

31.01.24 15:53

Германия передала Украине вертолеты и ракеты для ПВО

31.01.24 15:36

Samsung Electronics: чистая прибыль гиганта рухнула в прошлом году

31.01.24 15:15

Россиян будут лишать имущества за «фейки» об армии

31.01.24 14:55

Норвегия ограничила помощь беженцам из Украины

31.01.24 14:29

Стало известно о небывалой пользе лосося

31.01.24 14:19

Пять лидеров ЕС, в том числе и Шольц, призвали усилить военную помощь Украине

31.01.24 13:38

В оккупированном Токмаке раздаются громкие взрывы

31.01.24 16:16

В Крыму гремели взрывы около городов Севастополь и Саки

31.01.24 15:53

Германия передала Украине вертолеты и ракеты для ПВО

31.01.24 15:15

Россиян будут лишать имущества за «фейки» об армии

31.01.24 13:18

В Киев приехала заместитель госсекретаря США

31.01.24 11:28

СМИ узнали, сколько боеприпасов ЕС поставит Украине до 1 марта

31.01.24 10:26

Стало известно, когда Украина получит первую партию бомб GLSDB

31.01.24 09:37

Ночью украинский дрон упал на территории Невского НПЗ в Санкт-Петербурге, — СМИ

31.01.24 08:33

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 385 230 солдат

30.01.24 23:28

В Раду внесен обновленный вариант законопроекта о мобилизации: основные положения

30.01.24 15:15

Стало известно, когда могут принять новый закон о мобилизации

25.01.24 12:48

Во Львовской области люди подорвались на гранате

26.01.24 15:13

Арахамия заявил, что Украина потеряла в войне «гораздо меньше» ста тысяч солдат

25.01.24 10:51

Стало известно, как вырос ВВП Украины в прошлом году

26.01.24 09:56

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 380 600 солдат

26.01.24 15:20

Синоптик говорит, что совсем скоро Украину накроет потепление

25.01.24 09:59

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 379 610 солдат

25.01.24 16:51

На Ровенщине женщина умерла в стоматологическом кабинете

26.01.24 14:45

В США человека впервые казнили с помощью удушения чистым азотом

26.01.24 15:24

Данилов объяснил, есть ли угроза сокращения помощи Украине

25.01.24 14:40

Андрей Шевченко избран новым президентом Украинской ассоциации футбола

Фото и Видео
В Калифорнии впервые сняли на видео новорожденную большую белую акулу
В Калифорнии впервые сняли на видео новорожденную большую белую акулу
В Калифорнии впервые сняли на видео новорожденную большую белую акулу
В Калифорнии впервые сняли на видео новорожденную большую белую акулу
Гадкий я 4 (2024): трейлер и дата выхода новой анимации про миньонов
Гадкий я 4 (2024): трейлер и дата выхода новой анимации про миньонов
Охотники за привидениями. Ледянящий ужас (2024): трейлер и дата выхода новой части франшизы
Охотники за привидениями. Ледянящий ужас (2024): трейлер и дата выхода новой части франшизы
Элене Эпремидзе: у грузинской красавицы остановилось сердце
Элене Эпремидзе: у грузинской красавицы остановилось сердце
Появилось видео, как Канье Уэст напал на журналистку
Появилось видео, как Канье Уэст напал на журналистку
Залужный уволен?
Залужный уволен?
Обнародовано подробное видео секретной дачи Путина в Карелии
Обнародовано подробное видео секретной дачи Путина в Карелии
Зеленский объяснил риск задержки помощи США
Зеленский объяснил риск задержки помощи США
В Таиланде родился жуткий мутант
В Таиланде родился жуткий мутант
Независимая республика Техас: в «Симпсонах» нашли еще одно предсказание
Независимая республика Техас: в «Симпсонах» нашли еще одно предсказание
fraza.com
Новости блогосферы
14.01.24 21:58

Третья мировая война начнется в конце 2024 года
11.01.24 18:31

Кто виноват и что делать?
25.12.23 11:16

Гривна пошла вниз
24.12.23 18:17

Запахло очень большими деньгами

Опрос

Чего вы ждете от 2024 года?

посмотреть результаты
© 2024 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.