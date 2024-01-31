У Маска возникли большие проблемы с деньгами Tesla

У бизнесмена Илона Маска возникли большие проблемы. Об этом сообщает CNBC.

Информируется, что суд штата Делавэр вынес решение не выплачивать ему вознаграждение в размере 56 миллиардов долларов от компании Tesla.

В публикации сказано: «Судья в Делавэре во вторник отменил пакет выплат в размере 56 миллиардов долларов для генерального директора Tesla Илона Маска».

Говорится о том, что выплата толстосуму, которую Tesla одобрила еще в 2018-м году, была самой крупной в корпоративной истории и сделала гендиректора компании самым богатым человеком на планете.

Поясняется, что пакет выплат состоял из двенадцати траншей опционов Tesla, которые перешли бы в собственность Илона Маска, если бы рыночная капитализация компании выросла на 50 миллиардов долларов и Tesla достигла целевого уровня доходов.

Ранее Маск рассказал, что его компания Neuralink внедрила имплант в мозг человека.