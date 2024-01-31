Авторитетное издание рассказало о демографическом кризисе в Украине

Издание The Times, ссылаясь на экспертов, пишет о демографическом кризисе в Украине. Так, коэффициент рождаемости в нашей стране достиг одного из самых низких значений в мире.

Сообщается, что в среднем 0,7 детей одну женщину репродуктивного возраста.

Информируется, что данная тенденция в совокупности со случаями насильственной смерти и отъездом миллионов беженцев «ставит под вопрос выживание страны».

Ссылаясь на директора института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи Эллу Либанову говорится, что средняя продолжительность жизни среди мужчин снизилась на фоне войны с 66-67 до 57-58 лет.

Сказано о том, что этот показатель ниже лишь у четырех африканских стран – Лесото (55), ЦАР (55), Чад (54) и Нигерия (54).

Резюмируется, что рождаемость в нашей стране достигла самого низкого уровня за все годы независимости.

Ранее стало известно, сколько детей родилось в Украине в 2023-м году.