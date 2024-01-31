Трампа вновь выдвинули на Нобелевскую премию мира

Бывший президент США Дональд Трамп может получить Нобелевскую премию мира. Об этом сообщает Fox News.

Информируется, что политика номинировала член палаты представителей от Республиканской партии Клодия Тенни (штат Нью-Йорк).

Она считает, что основанием для выдвижения на соискание такой награды является содействие подписанию «Авраамовых соглашений». Те послужили основой для нормализации отношений между Израилем и рядом арабских стран.

Республиканка говорит, что потуги Дональда Трампа на данном поприще беспрецедентны и до сих пор не получили должного признания со стороны Нобелевского комитета.

Добавим, что Дональда Трампа уже несколько раз номинировали на Нобелевскую премию мира за его участие в подписании «Авраамовых соглашений», но получить награду он пока ни разу не сумел.

Ранее Трамп выдвинул против Байдена «кровавое» обвинение.