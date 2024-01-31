Трамп выдвинул против Байдена «кровавое» обвинение

Бывший президент США Дональд Трамп обрушился на нынешнего лидера страны Джо Байдена с порцией новых обвинений. Появилось заявление политика.

Так, он считает, что нынешний глава Белого дома не может быть верховным главнокомандующим США и создает кровавую бойню, которая будет становиться только хуже.

Он подчеркнул: «Джо Байден ведет нашу страну прямиком в третью мировую войну, кровавя бойня, которую он создает, будет становиться только хуже».

Экс-президент отметил: «Никогда еще не было более ясно, что Джо Байден попросту не может быть верховным главнокомандующим».

Дональд Трамп добавил: «Он слаб, некомпетентен и коррумпирован, а своими действиями, включая решение вывести американские войска из Афганистана в 2021-м году, он придал смелости и дал возможность врагам Вашингтона развязать хаос и террор, следствием чего и стала недавняя атака на базу США в Иордании на границе с Сирией».

Политик резюмировал: «Ради нашей безопасности и нашего выживания американский народ должен уволить жуликоватого Джо Байдена и всю его несостоявшуюся администрацию. Иначе действующие власти смогут уничтожить еще больше "драгоценных американских жизней».

Ранее Трамп выдал очередную порцию громких заявлений.