Британский терапевт поведал, как снизить кровяное давление без лекарств

Популярный британский терапевт Мартин Скерр поведал, как снизить кровяное давление без лекарств. Дал два совета.

Эксперт говорит, что следует ограничить употребление соли, а также выполнять аэробные упражнения.

Специалист сообщил, что нормальное кровяное давление составляет от 90/50 до 120/80 миллиметров ртутного столба.

Поясняется, что первое число, систолическое кровяное давление, отражает давление в артериях, когда сердце сокращается, а второе (диастолическое) характеризует давление в промежутке между колебаниями стенок артерий.

Было сказано, что соль заставляет организм удерживать воду, что приводит к увеличению общего объема крови в сосудах и усилению давления на их стенки.

Что касается регулярного выполнения аэробных упражнений, то, по его словам, нагрузку, при которой в качестве источника энергии организм использует кислород, называют аэробной.

Информируется, что пульс в ходе такой тренировки увеличивается. В результате таких занятий происходит укрепление сердечнососудистой системы.

Резюмируется, что регулярные аэробные тренировки могут снизить систолическое и диастолическое кровяное давление на 4-6 и 3 миллиметра ртутного столба соответственно.

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