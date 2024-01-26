Ученые оценили мировые запасы подземных вод. Ведущая автор Дебра Перроне отметила, что их исследование, охватывающее более 1700 водоносных горизонтов, стало крупнейшим в мире анализом глобального уровня подземных вод, пишет Science Daily.

За три года ученые собрали и проанализировали данные по миллионам измерений уровня воды в 1,5 миллионах скважин за последние 100 лет.

Уровень грунтовых вод уменьшается у 71% водоносных горизонтов, а темпы этого истощения ускоряются. Особенно остро проблема проявляется в засушливых и полузасушливых регионах.

У 16% систем водоносных горизонтов уровень грунтовых вод стабилизировался или восстановился. Эти положительные примеры показывают, что с целенаправленными усилиями можно изменить очень негативные тенденции.

Напомним, Мировой океан нагрелся до рекордного уровня.