Синоптик говорит, что совсем скоро Украину накроет потепление

Уже в ближайшее время в Украине потеплеет. Об этом говорит синоптик Наталья Диденко.
Так, по ее словам, с понедельника, 29 января, прогнозируется прекращение осадков и солнечные прояснения.
Она сказала, что 31 января – 1 февраля в нашу страну придет резкое потепление, но с осадками.
Прогреется до плюс 3-8, на юге и на юго-западе до 8-12 тепла.
Впрочем, уточняется, что потепление будет недолгим.
Эксперт небесной канцелярии поведала, что в ближайшие выходные, 27-28 января, в Украине будет преобладать облачная погода, с периодическими небольшими осадками в виде дождя и мокрого снега, завтра в западных областях – до умеренных. Местами ночью будет до 3-6 мороза, а в Киеве ожидается в районе нуля и без серьезных осадков.
Кроме этого говорится о скачках атмосферного давления, на что следует обратить внимание метеозависимым людям.
Ранее синоптик «расписал» погоду в Украине до конца зимы.