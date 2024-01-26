Синоптик говорит, что совсем скоро Украину накроет потепление

Уже в ближайшее время в Украине потеплеет. Об этом говорит синоптик Наталья Диденко.

Так, по ее словам, с понедельника, 29 января, прогнозируется прекращение осадков и солнечные прояснения.

Она сказала, что 31 января – 1 февраля в нашу страну придет резкое потепление, но с осадками.

Прогреется до плюс 3-8, на юге и на юго-западе до 8-12 тепла.

Впрочем, уточняется, что потепление будет недолгим.

Эксперт небесной канцелярии поведала, что в ближайшие выходные, 27-28 января, в Украине будет преобладать облачная погода, с периодическими небольшими осадками в виде дождя и мокрого снега, завтра в западных областях – до умеренных. Местами ночью будет до 3-6 мороза, а в Киеве ожидается в районе нуля и без серьезных осадков.

Кроме этого говорится о скачках атмосферного давления, на что следует обратить внимание метеозависимым людям.

Ранее синоптик «расписал» погоду в Украине до конца зимы.