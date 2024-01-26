Столтенберг призвал НАТО и ЕС активизироваться и предоставить больше финансирования Украине

Союзникам по НАТО и ЕС следует активизироваться перед второй годовщиной вторжения РФ в Украину и предоставить больше финансирования Украине. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Соответствующее заявление Столтенберг сделал на совместной пресс-конференции с премьер-министром Черногории Милойко Спаичем. Он поблагодарил Черногорию за поддержку Украины, в том числе через комплексный пакет помощи НАТО.

«Все политические лидеры должны работать над сохранением единства. Это крайне важно для стабильности страны и региона», — сказал генсек Альянса.

Он подчеркнул, что война России против Украины близится к двум годам. Столтенберг добавил, что союзники Украины должны активизироваться.

«Но союзники по НАТО и Европейскому союзу должны активизироваться и предоставить еще больше финансирования Украине в это критическое время», — заявил Столтенберг.

По мнению генсека, если российский диктатор Владимир Путин победит в Украине, есть реальный риск, что он снова применит силу.

Напомним, стало известно, когда ЕС одобрит помощь Украине на 50 млрд евро.