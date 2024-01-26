Потребление электроэнергии украинской промышленностью серьезно выросло зимой

Потребление электроэнергии украинской промышленностью зимой выросло сразу на 37%. Об этом информирует Минэнерго.

Так, как сообщается, увеличение объемов потребления электроэнергии промышленностью и, как результат, рост национальной экономики стали возможны, в том числе, благодаря стабильной работе энергосистемы.

Говорится, что в прошлом ноябре промышленные предприятия потребили электроэнергии более чем на 25,7% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го года: 2,26 миллиарда кВт против 1,79 миллиарда кВт.

В то же время, в декабре объемы потребления выросли еще сильнее, сразу на 37,6%: 2, 34 миллиарда кВт против 1,69 миллиарда кВт.

Указывается, что объемы потребления электроэнергии населением также увеличились. В декабре прошлого года украинцы потребили электроэнергии более чем на 11% больше, чем за аналогичный период позапрошлого года.

Известно, что достичь таких показателей удалось благодаря проведенной масштабной ремонтной кампании на энергетических объектах, координируемой ведомство, и, как результат, – стабильной работе генерации.

Добавим, что АЭС было произведено электроэнергии на 10% больше, чем планировалось согласно прогнозному балансу на 2023-й год.

Гидроэлектростанции превысили прогнозный показатель выработки электроэнергии на 37%.

Немного улучшили прогнозные показатели производства и альтернативные источники энергии, выработав на 2% больше прогнозного объема.

Резюмируется, что тепловые электростанции показали существенное отклонение от прогнозных показателей генерации. На ТЭС произвели на 24% меньше электроэнергии, чем было предсказано прогнозом. Для ТЭЦ этот показатель меньше на 10 %.

Ранее энергетики обнадежили украинцев.