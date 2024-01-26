Данилов объяснил, есть ли угроза сокращения помощи Украине

Разговоры о том, что в случае тех или иных избирательных процессов, происходящих в США, Великобритании и Евросоюзе, Украине будет урезана помощь, не соответствуют действительности. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в комментарии 24 канала.

«Украина никогда не исчезнет из радара международного сообщества, потому что мы боремся за не только свое право на свободу. Мы боремся сегодня на своей территории независимость, в частности, и Европы. И все это осознают», — подчеркнул он.

В то же время он указал, что через различные политические процессы, происходящие в каждой стране отдельно, помощь Украине может поступать с задержкой. В свою очередь, это влияет на ситуацию на фронте.

«Мы бы очень хотели, чтобы в ближайшее время все было улажено. Мы являемся страной, которая стоит за свою свободу, независимость. Мы не торгуем принципами и не торгуем своими территориями, как бы кому-то того не желалось», — добавил Данилов.

Он отметил, что Россия периодически шантажирует мир с использованием ядерного оружия «в случае угрозы». Однако, по словам секретаря СНБО, эти устрашения на ответственных политиков уже не действуют.

Напомним, деньги на помощь Украине закончились, и США теперь не могут поставлять ракеты и боеприпасы на том уровне, как это было в прошлом году.